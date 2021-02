Ordinanze Coronavirus | Tre regioni arancioni, Sardegna zona bianca

Il Ministro Speranza ha firmato le nuove ordinanze: la Sardegna è la prima regione in zona bianca. Tre passano arancioni

Da lunedì primo marzo la Sardegna passa in zona bianca. Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato le nuove ordinanze sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia Covid. Tre regioni, Lombardia, Piemonte e Marche, passano invece in area arancione. Basilicata e Molise saranno in zona rossa. In queste ore è in corso il tavolo di confronto tra Ministero della Salute, ISS e Regione Sardegna per definire le modalità attuative del passaggio. La Sardegna sarà la prima regione d’Italia a passare in area bianca.