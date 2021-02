Coronavirus, bollettino 27 febbraio: 18.916 nuovi casi e 280 morti

Coronavirus, bollettino 27 febbraio: i nuovi dati relativi alle ultime 24 ore forniti da Protezione Civile e Ministero della Salute

Come di consueto è stato diramato il nuovo bollettino della Protezione Civile in merito all’emergenza Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 18.916 nuovi casi a fronte di 323.047 tamponi processati con un tasso di positività sul 5,86%, in calo rispetto al 6,3% di ieri. Gli attualmente positivi sono 411.966, 7.316 in più rispetto a ieri mentre vanno purtroppo registrati anche 280 decessi per un totale che ammonta a 97.507 dall’inizio della pandemia.

Sono invece 2.216 i pazienti ricoverati in terapia intensiva con un aumento registrato di 22 unità rispetto a ieri.

Attualmente positivi: 411.966

Deceduti: 97.507 (+280)

Dimessi/Guariti: 2.398.352 (+11.320)

Ricoverati: 20.588 (+102) di cui in Terapia Intensiva: 2.216 (+22)

Tamponi: 39.875.863 (+323.047)

Totale casi: 2.907.825 (+18.916, +0,65%)