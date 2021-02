Calciomercato Roma, rumors Benfica | Fonseca allo scoperto sul futuro

Paulo Fonseca ha risposto in conferenza stampa ai rumors sul presunto interessamento del Benfica nei suoi confronti

C’è spazio anche per uno spunto di calciomercato nella conferenza stampa pre Roma–Milan di Paulo Fonseca. Nei giorni scorsi, infatti, si è parlato di un presunto interessamento del Benfica per l’allenatore giallorosso. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Calciomercato, Roma avvisata: il PSG studia Hysaj

“Sono focalizzato solo sul presente e sulla Roma, non penso al futuro“, ha glissato il tecnico portoghese. Testa al Milan, dunque, e al prosieguo di stagione per l’allenatore. È ancora presto per parlare di futuro in casa giallorossa.