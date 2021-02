Il Napoli guarda al futuro, nei piani di De Laurentiis è previsto l’abbassamento del monte ingaggi e una nuova guida in panchina: aria di rivoluzione

Aria di rivoluzione in casa Napoli. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia e dall’Europa League e una zona Champions difficile da raggiungere, in casa partenopea si iniziano a fare i conti. Perché il progetto ormai sembra destinato a ripartire da zero, con tante novità. Gattuso non è in discussione dopo la sconfitta contro il Granada, comunque troppe le attenuanti per il tecnico che ha dovuto fronteggiare tantissimi problemi tra Covid e infortuni. Il suo futuro però sembra sempre più lontano dal capoluogo campano. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Napoli, tre nomi per la panchina

Sembra sempre più difficile che Gattuso possa essere riconfermato alla guida del Napoli anche nella prossima stagione. E pure Giuntoli potrebbe salutare. Tanti sono i nomi per quanto riguarda la panchina, dal ritorno di Sarri a quello di Benitez. Per ‘La Gazzetta dello Sport’ però, sono tre i candidati principali nella lista di De Laurentiis. Tecnici giovani ed emergenti. Si tratta di Ivan Juric del Verona, Roberto De Zerbi del Sassuolo e Vincenzo Italiano dello Spezia. Tecnici che peserebbero poco anche a bilancio, visto che l’obiettivo del numero uno azzurro è quello anche di ridurre notevolmente il monte ingaggi. Difficile realizzare plusvalenze, ma senza grosse entrate, al momento la spesa non è sostenibile.