Il nuovo attaccante della Juventus può arrivare dalla Francia, ne ha parlato l’agente Yvan Le Mee niente Milik, ma Depay

Il nome di Arek Milik è stato spesso accostato alla Juventus nel recente passato. I bianconeri, insieme a Roma e Fiorentina, erano tra le candidate per assicurarsi l’attaccante polacco, ceduto a gennaio dal Napoli dopo che era stato messo fuori rosa per via del mancato rinnovo. Acquistato dall’Olympique Marsiglia, Milik è andato a rafforzare il reparto offensivo del club transalpino, ma si vocifera di un suo possibile addio tra sei mesi, con la Juventus ancora in corsa. Difficile però che questo possa accadere, almeno secondo Yvan Le Mee, manager di Ferland Mendy del Real Madrid e agente tra i più intraprendenti di Francia. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, Le Mee: “Depay con Ronaldo”

Intervistato da ‘Tuttosport’, Le Mee ha sottolineato come la pista Milik possa essere difficile da percorrere per la Juventus: “Salvo necessità economiche, non credo che l’OM si priverà di Milik dopo appena sei mesi. Il club ha fatto uno sforzo importante per portare a termine la complessa operazione con il Napoli. Poi, ovvio, nel calcio mai dire mai”. Più facile dunque che i bianconeri possano puntare su Memphis Depay. L’olandese è in scadenza di contratto, piace a tantissimi top club europei e può essere l’uomo giusto per l’attacco bianconero.

La Juventus però deve fare i conti soprattutto con il Barcellona: “Non è un mistero che l’olandese voglia raggiungere Koeman in Catalogna. Però i catalani hanno molti attaccanti e poca possibilità di spesa: non è detto che riescano accontentare il proprio allenatore. I parametri zero sono una delle specialità di Paratici e Depay mi sembra perfetto per i bianconeri e per giocare con Cristiano Ronaldo“. C’è un però: “I rapporti tra Lione e Juventus sono molto buoni. Questo affare a costo zero andrebbe a creare tensione tra le due società. Non credo che i bianconeri ingaggeranno un giocatore a parametro zero dai francesi. Piuttosto mi immagino un compromesso: De Sciglio è in prestito al Lione e sta facendo bene. Un’idea potrebbe essere indennizzare i francesi per Depay attraverso la cessione gratuita del terzino, che ha soltanto un anno di contratto con i bianconeri”.