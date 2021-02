Calciomercato Juventus, dalla Spagna: scambio Dybala Icardi!

Nuove, clamorose, indiscrezioni dalla Spagna riguardo al futuro di Paulo Dybala. Ipotesi scambio con Icardi: cifre e dettagli

Vigilia di Verona–Juve piuttosto movimentata tra l’emergenza infortuni in casa bianconera e il caso Covid di un componente del gruppo squadra nei gialloblù. Il club veneto ha comunicato che non sono state riscontrate nuove positività dopo l’ultimo ciclo di tamponi. La partita, dunque, si svolgerà regolarmente e con Pirlo in piena emergenza. Non saranno infatti della partita diversi titolari come Bonucci, Chiellini, Cuadrado, Arthur, Morata, lo squalificato Danilo e ancora una volta Paulo Dybala. Si sono infatti allungati i tempi di recupero dell’attaccante argentino che, dopo il consulto medico a Barcellona, proseguirà con un piano incentrato su terapie e allenamento differenziato in campo. Nel frattempo, tiene banco anche il suo futuro e la questione rinnovo. Come raccontato da Calciomercato.it, è ancora tutto fermo per il prolungamento del contratto. Jorge Antun, che tra settembre e ottobre è rimasto a Torino oltre un mese senza mai essere chiamato, non ha ancora ricevuto alcuna convocazione per riaprire la trattativa. In questo contesto, arrivano nuovi, clamorosi, rumors e indiscrezioni sul possibile addio della ‘Joya’. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Juventus, Dragusin tra campo e rinnovo

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: PSG su Dybala | Possibile scambio con Icardi!

Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, il Paris Saint-Germain non avrebbe mollato Dybala e sta monitorando la situazione in casa bianconera. In caso di mancato accordo tra le parti, infatti, il club parigino sarebbe pronto a fare sul serio per il 27enne. Ma non solo. Il sacrificato, riferisce il portale spagnolo, potrebbe essere l’ex Inter Mauro Icardi, già seguito dalla Juve prima del suo trasferimento a Parigi e nuovamente accostato nelle ultime sessioni di calciomercato. Il centravanti è in scadenza di contratto nel 2024 ma in un ipotetico scambio con Dybala valutato più o meno quanto l’ex Palermo, ovvero circa 60 milioni di euro. Si torna dunque a parlare di un possibile scambio Icardi-Dybala: al momento si tratta solo di semplici rumors e indiscrezioni, ma nel mercato, si sa, tutto è possibile. Staremo a vedere.