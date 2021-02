Primo tempo complesso per la Lazio questa sera contro il Bologna. Rigore fallito da Immobile e successivo gol di Mbaye tutto in circa un minuto

La Lazio è reduce dal pesantissimo KO in Champions League contro il Bayern Monaco. Una sconfitta che sembra aver lasciato il segno nella mente dei calciatori di Simone Inzaghi, che tornati in campo oggi contro il Bologna, hanno iniziato nel peggiore dei modi. Prima un calcio di rigore procurato da Correa e fallito malamente da Immobile, e poi il gol dei padroni di casa con Mbaye dopo circa un minuto.

La reazione dei capitolini non ha convinto ed anzi hanno anche rischiato in un paio di ripartenze. I tifosi laziali non l’hanno presa bene e sui social non hanno risparmiato nessuno: da Immobile a Correa e Reina.

Qualche panchina a immobile non credo gli faccia male. #BolognaLazio — AVANTILAZIO🖤 🇮🇹 (@padronidiroma) February 27, 2021

Quella vecchia volpe di #Pellegrini che gli ha insegnato come tirare i rigori.#Immobile

E poi c’è #Mbaye…#BolognaLazio — Joe Tarallo (@joe_tarallo) February 27, 2021

Goal sbagliato goal subito

La più vecchia e vera legge del calcio #BolognaLazio — FMCR (@FMCROfficial) February 27, 2021

Si può parlare di papera di Reina?

Il tiro era parecchio ravvicinato, ma la respinta è sia centrale che corta.

Il dubbio mi resta.

🤔#bolognalazio#SerieATIM — Gianluigi Briguglio (@gigi_nerazzurro) February 27, 2021