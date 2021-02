Le ultime da Trigoria all’indomani della qualificazione agli ottavi di Europa League

Ultime da Trigoria all’indomani della vittoria col Braga e la qualificazione agli ottavi di Europa League, dove l’avversario sarà lo Shakhtar, ex squadra di mister Fonseca e in vista del big match col Milan.

Stamane il gruppo, in cui ha fatto rientro Kumbulla, è stato diviso in due come di consueto dopo una partita. Lavoro individuale per Smalling, Ibanez, Santon, Calafiori e Zaniolo.