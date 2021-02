Brutta tegola per la Roma ed Edin Dzeko, che si è fatto male ieri nel match con il Braga: out con il Milan, ma non solo

La Roma ieri si è qualificata contro il Braga agli ottavi di finale di Europa League, ma ha ricevuto la brutta notizia dell’infortunio di Edin Dzeko. Il bosniaco è uscito poco dopo l’ora di gioco per un problema muscolare all’adduttore. Oggi il numero 9 giallorosso si è sottoposto agli accertamenti strumentali a Villa Stuart che, come riporta ‘Sky Sport’, hanno evidenziato una lesione di primo grado all’adduttore sinistro. Per lui si prospetta uno stop di almeno due settimane: questo vuol dire ovviamente che non sarà della partita con il Milan ma salterà anche le sfide con Fiorentina, Genoa e Parma oltre all’andata di Europa League con lo Shakthar.

Roma-Milan, Dzeko out: c’è lesione, salta almeno 5 partite

Con questo infortunio Dzeko dovrà saltare almeno cinque partite, decisamente un bel problema per Fonseca che pure aveva tolto il posto da titolare al bosniaco. Di certo in un periodo così fitto di impegni, però, avere a disposizione due attaccanti sarebbe stato fondamentale. Per il ritorno contro lo Shakthar Donetsk in programma il 18 marzo, in ogni caso, non è scontato il suo rientro dal momento che lo stop potrebbe anche prolungarsi. Per questo il mirino potrebbe doversi spostare a domenica 21 marzo, giorno di Roma-Napoli.