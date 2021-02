Milan, Kjaer: “Lavoriamo per essere liberi mentalmente. Ecco la cosa più difficile”

Parla Simon Kjaer. Il difensore ha analizzato il momento difficile del Milan, che domenica sfiderà la Roma allo Stadio Olimpico

Momento complicato per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri hanno ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League, dove se la vedranno con il Manchester United, ma che fatica con la Stella Rossa. I due pareggi contro i serbi sono arrivati dopo i ko contro Spezia e Inter, che hanno fatto sprofondare Kjaer e compagni a quattro punto dalla vetta.

Il momento, come detto, è complicato e ne è consapevole anche lo stesso difensore danese: “Ogni giorno stiamo lavorando per essere liberi mentalmente, sappiamo tutto il lavoro che abbiamo fatto è corretto – afferma l’esperto centrale ai microfoni di ‘Sky Sport’ – Durante una partita, una stagione, ci sono tantissimi episodi che possono indirizzare tutto in modo positivo o negativo. Ora stiamo attraversando un periodo un po’ più difficile, ma dobbiamo tornare al nostro modo di difendere e attaccare. Siamo umani, non dobbiamo inventare nulla di nuovo. Sappiamo quello che dobbiamo e possiamo fare. La testa sta bene, ma ogni tanto è la cosa più difficile da controllare”.

Milan, Kjaer: “Con la Roma partita decisiva”

Dopo il match di Europa League, la testa è alla sfida di campionato contro la Roma. I rossoneri devono guardarsi alle spalle per non rischiare di perdere uno dei primi quattro posti, che qualifica alla prossima Champions League: “È una partita molto importante sia per noi che per loro, una di quelle gare che iniziano a essere decisive – prosegue Kjaer – Sarà una bella partita. La Roma è una buona squadra che sta attraversando un buon periodo, noi dobbiamo ripartire. Le motivazioni saranno al top per entrambe”.

LA FORZA DELLA ROMA – “Loro vogliono giocare, creare superiorità numeri in mezzo: la Roma è forte, amano fare possesso palla e hanno tanti giocatori bravi negli spazi stretti. Sono una bella squadra, ma noi abbiamo fatto bene quando l’abbiamo incontrata all’andata”.