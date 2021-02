L’Inter è al lavoro pensando da un lato al Genoa e dall’altro ai casi di Covid delle ultime ore. Intanto arrivano buone notizie dagli ultimi tamponi del gruppo squadra

Nella giornata di ieri non sono arrivate buone notizie per l’Inter, che ha reso note le positività al Covid di Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta, del Direttore Sportivo Piero Ausilio, del legale del Club Angelo Capellini ed anche di un membro dello staff tecnico. Una situazione che aveva inevitabilmente fatto partire l’allarme dalle parti di Appiano Gentile, soprattutto alla luce di quanto accaduto nei giorni scorsi in casa Torino.

L’Inter tira però un grosso sospiro di sollievo. All’indomani delle positività annunciate per quanto riguarda la dirigenza, è arrivata la notizia della negatività di tutti i tamponi eseguiti ieri sul gruppo squadra allenata da Antonio Conte. La compagine meneghina si ritroverà quindi questo pomeriggio per eseguire una nuova seduta di allenamento agli ordini del tecnico salentino, per preparare al meglio la prossima gara di campionato contro il Genoa. Nella sfida di domenica la novità sostanziale dovrebbe riguardare la fascia destra con Darmian al posto dello squalificato Hakimi.