In vista di quelle che saranno le delicate sfide in programma nei prossimi dieci giorni (scontri diretti contro Udinese e Parma e nel mezzo la complicata gara contro la Roma), la Fiorentina deve ritrovarsi a fare i conti anche con l’infortunio di Christian Kouame. Prandelli dovrebbe recuperare Ribery, che ha saltato le ultime gare per noie muscolari, ma perderà sicuramente il giovane ivoriano ex Genoa. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Fiorentina, UFFICIALE: infortunio per Kouame

Kouame infatti ha avuto un problema fisico nel corso dell’allenamento di mercoledì che è stato poi valutato dallo staff medico viola. Esito del responso un problema al bicipite femorale sinistro con il giocatore che verrà valutato nei prossimi giorni. Prandelli non lo avrà dunque a disposizione per la sfida contro l’Udinese, ma con tutta probabilità salterà appunto anche le gare contro la Roma e contro il Parma. La speranza sarà certamente quella di recuperare il ragazzo quanto prima possibile, senza però forzare i tempi di recupero. Andare incontro ad una ricaduta, in questo finale di stagione, potrebbe essere una pessima notizia.

Questo il comunicato ufficiale del club viola: “ACF Fiorentina comunica che, nel corso dell’allenamento di mercoledì, il calciatore Kouame è stato costretto ad abbandonare il campo per un risentimento muscolare ai muscoli flessori della coscia sinistra. Gli accertamenti diagnostici effettuati nella mattinata di oggi hanno evidenziato una lesione di primo grado a carico del bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico stabilito e verrà rivalutato nel corso dei prossimi giorni”.