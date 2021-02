Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della ventiquattresima giornata

Chi schierare al fantacalcio, alla ventiquattresima giornata: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

Riparte la Serie A che, fra pochi giorni, vedrà andare in scena anche il turno infrasettimanale, bestia nera dei fantallenatori. Torino-Sassuolo è stata rinviata a causa del cluster di COVID-19 nella squadra di Davide Nicola e si parte quindi con Spezia-Parma, sabato alle 15.00. Chiude il turno il big match dell’Olimpico fra la Roma ed il Milan.

Chi schierare al fantacalcio: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

Spezia-Parma, sabato ore 15

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Ismajli, S. Bastoni; Maggiore, Ricci, Estevez; Gyasi, Nzola, Saponara.

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, B. Alves. Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Karamoh, Cornelius, Gervinho.

Hot: Nzola è pronto a tornare al gol. Giusto continuare a puntare su Kucka

Not: Gervinho non sta vivendo la sua miglior stagione

Sorpresa: Occhio alla fantasia di Riccardo Saponara

Bologna-Lazio, sabato ore 18

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

Hot: Immobile vuole subito tornare a mordere! Bene Soriano

Not: De Silvestri può andare in difficoltà

Sorpresa: Attenzione a Barrow

Verona-Juventus, sabato ore 20.45

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Lasagna.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Demiral, De Ligt, A. Sandro, Frabotta; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Kulusevski, C. Ronaldo.

Hot: McKennie ha una grande resa nelle trasferte difficili! Ok Barak

Not: Lasagna non è la vostra prima scelta

Sorpresa: Demiral potrebbe tornare al gol!

Sampdoria-Atalanta domenica ore 12.30

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Keita, Quagliarella.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Muriel.

Hot: Keita è in buona forma, così come Muriel e Pessina

Not: Jankto non ci convince

Sorpresa: Ilicic cerca riscatto!

Crotone-Cagliari domenica ore 15.00

CROTONE (4-4-2): Cordaz; P. Pereira, Magallan, Golemic, Rispoli; Messias, Molina, Vulic, Reca; Ounas, Di Carmine.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, Nandez, Marin, Nainggolan, Lykogiannis; Joao Pedro, Simeone.

Hot: Sardi aggrappati a Joao Pedro! Da schierare Messias e Zappa

Not: Magallan non ci convince, tenetelo fuori

Sorpresa: Non date per finito Simy

Inter-Genoa domenica ore 15.00

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Destro, Shomurodov.

Hot: La Lu-La è tornata top! Sì a Perisic e Criscito

Not: Masiello rischia davvero grosso

Sorpresa: Darmian non vuole lasciarsi scappare l’occasione!

Udinese-Fiorentina domenica ore 15.00

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Walace, Stryger Larsen; Okaka, Llorente.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery.

Hot: Momento top per Vlahovic! Sì a De Paul e Nuytinck

Not: Llorente fatica a portare bonus, meglio puntare su altro

Sorpresa: Milenkovic può tornare a metterci la testa

Napoli-Benevento domenica ore 18:00

NAPOLI (4-3-1-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Bakayoko, Elmas; Zielinski; Politano, L. Insigne.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Viola, Caprari; Lapadula.

Hot: Politano è un fattore al Fanta! Bene L. Insigne e Caprari

Not: Non è la stagione di Di Lorenzo

Sorpresa: Viola può portare bonus da calcio piazzato, non ignoratelo

Roma-Milan domenica 20.45

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; B. Mayoral.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Tonali, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

Hot: Pellegrini-Veretout non si toccano! Rilanciamo Theo e Kessie

Not: Momento complicato per Romagnoli, lasciatelo fuori!

Sorpresa: Rebic vuole stupire, tornando protagonista!