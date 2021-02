Bozza Iss: cinque le Regioni classificate a rischio alto per via dell’elevato numero di contagi da Covid. I dettagli

Diventano cinque, secondo la bozza del monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute, le Regioni classificate a rischio alto per via dell’elevato numero di contagi da Covid. Ovvero Abruzzo, Marche, Umbria, Piemonte e Lombardia.

In aumento pure il numero di Regioni con un tasso di occupazione dei posti in terapia intensiva sopra la soglia critica: 8 in tutto contro le 5 della scorsa settimana, un dato che “impone misure restrittive“. Come riporta ‘Tgcom24.it’, l’età media dei casi di positività al Coronavirus scende a 44 anni, mentre accelera l’incidenza dei contagi: 145 ogni 100mila abitanti. In 5 Regioni, inoltre, l’Rt è sopra l’1.