Calciomercato Milan, occhi sul futuro | Piace Bryan Gil in attacco

I rossoneri non sono nel loro momento di forma migliore: nel 2021 in tredici partite sono state solamente cinque le vittorie. Un ruolino di marcia rallentato rispetto ai mesi scorsi, che è costato il primo posto in Serie A in favore dell’Inter. Nella giornata di oggi, poi, il Milan ha scoperto di dover affrontare il Manchester United negli ottavi di Europa League. Una sfida emozionante che rievoca subito grandi partite del passato e farà riassaggiare al club milanese un’aria che potremmo definire da Champions League. La partecipazione alla massima competizione europea nella prossima stagione è il grande obiettivo della società meneghina, che permetterebbe anche di avere maggiori fondi a disposizione sul mercato.

Un mercato che, anche la prossima estate, sarà all’insegna della linea verde. Il Milan, infatti, porterà avanti la politica intrapresa in questi ultimi anni: comprare giocatori di prospettiva e farli crescere in casa, per colmare con le proprie forze il gap con Inter e Juventus. In questo senso, Maldini avrebbe gli occhi puntati sulla Liga per uno dei più splendenti talenti del calcio spagnolo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Milan, priorità al futuro | Piace Bryan Gil

La rete di osservatori dei rossoneri potrebbe aver posato il radar su uno dei migliori prospetti del calcio spagnolo. Secondo ‘fichajes.com’, infatti, il Milan starebbe seguendo con interesse le recenti prestazioni di Bryan Gil. L’esterno offensivo classe 2001, attualmente all’Eibar in prestito dal Siviglia, nonostante la giovane età quest’anno ha inanellato 17 presenze nella Liga impreziosite da 3 reti e 2 assist. Un exploit che non è passato inosservato a Maldini e Massaro, ma nemmeno ai più grandi club d’Europa. Su Bryan Gil, infatti, ci sarebbero anche Barcellona e Arsenal.

I rossoneri, però, hanno dei buoni rapporti con il Siviglia e potrebbero riuscire a mettere le mani per primi sulla stellina spagnola. Un’anticipo che permetterebbe a Stefano Pioli di avere un’altra freccia per il proprio attacco e, al contempo, di avere in casa un altro giovane di grande prospettiva. Bryan Gil sembra avere le stimmate del campione e portarlo in Serie A rappresenterebbe un grande colpo per il Milan.