Il futuro di Dybala resta un argomento caldo del calciomercato Juventus, tra rinnovo e voci sull’imminente addio

Ancora alle prese con i problemi al ginocchio, Paulo Dybala spera di potersi rimettersi presto a disposizione di Andrea Pirlo. L’attaccante argentino sta vivendo senza ombra di dubbio una delle sue stagioni più brutte da quando è arrivato in Italia, ma il suo nome resta uno dei più chiacchierati in sede di calciomercato. Nei giorni scorsi, vi abbiamo raccontato le ultime sul rinnovo contrattuale, ma le indiscrezioni sul suo possibile addio si susseguono senza soluzione di continuità. Non è un mistero, infatti, che nell’estate del 2019 la dirigenza bianconera ha provato in ogni modo a vendere la Joya, intavolando trattative molto concrete con Manchester United e Tottenham. Con un contratto in scadenza a giugno 2022, lo scenario di una possibile cessione si è fatto ancora più concreto, anche se l’emergenza Covid ha complicato la situazione.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: incontro per Dybala

L’ultima indiscrezione bomba in tal senso, arriva dalla Spagna. Nei giorni scorsi, l’ex Palermo si è recato a Barcellona per un controllo al ginocchio dal professor Cugat. Un viaggio importante per capire i temi di recupero della punta, ma anche, secondo ‘diariogol.com’, per approfondire alcune tematiche di mercato. Secondo il sito spagnolo, infatti, gli agenti del 27enne di Laguna Larga avrebbero avuto un contatto diretto, una riunione con Joan Laporta. Candidato alle prossime elezioni presidenziali, l’avvocato catalano spera di convincere Messi a non lasciare la Catalogna, ma avrebbe inserito anche il nome di Dybala nella lista dei possibili rinforzi offensivi in caso di elezione nelle votazioni in programma il prossimo 7 marzo. Un ritorno di fiamma, dunque, a tinte blaugrana, visto che già in passato c’era stato un interessamento del Barcellona per il calciatore.