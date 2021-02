L’allenatore del Braga Carvalhal ha commentato la sconfitta con la Roma, riconoscendo la forza degli avversari

Troppo forte la Roma. Non trova scuse Carlos Carvalhal, l’allenatore del Braga che in conferenza stampa mette la superiorità dei giallorossi: “Bisogna analizzare la prestazione. Siamo usciti contro una delle migliori squadre dell’Europa League, una delle serie candidate alla vittoria, i miei sono stati coraggiosi, ma abbiamo affrontato una squadra forte, più forte di noi. La squadra è stata sempre coraggiosa, organizzata, non ha mai perso la testa, ma ha giocato a viso aperto. Abbiamo giocato un’ottima partita, tuttavia la Roma è stata più concreta, le faccio i migliori auguri per il continuo della competizione”.