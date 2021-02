La Roma centra gli ottavi di finale di Europa League eliminando il Braga con una doppia vittoria: le parole di Bruno Peres nel post partita

La Roma centra gli ottavi di finale di Europa League eliminando il Braga con una doppia vittoria. Anche stasera Fonseca era in emergenza, ma ha incassato massima disponibilità da tutti: “Credo sia questa la nostra forza. Stiamo crescendo, dobbiamo pensare alla squadra e al gruppo, per fare il meglio, perché chi vince poi è la Roma”, le parole di Bruno Peres in conferenza stampa.

Anche il brasiliano sta facendo registrare miglioramenti: “L’importante è che quando sei concentrato sbagli meno, io cerco stare centrato, poi in campo facciamo tutto in pochi secondi e c’è poco tempo per pensare. Io mi alleno bene ogni giorno, il miglioramento è stato importante ma posso fare ancora di più”.

Infine una chiosa sul rinnovo a fine stagione: “Io ho lavorato per fare bene, è la cosa più importante. Devo stare concentrato sulla Roma che ha bisogno di me, io cerco di essere disponibile quando il mister mi chiama. Poi quello che succederà dopo non lo so, se mi rinnoveranno il contratto sarò felice”.