Continuano le difficoltà del Milan anche in Europa League. Primo tempo complesso per alcuni calciatori: tifosi furiosi sui social con Romagnoli e Dalot

Il primo tempo del Milan inizia nel migliore dei modi con il rigore trasformato da Kessie prima però del pareggio della Stella Rossa firmato da Ben Nabouhane, che fa riemergere tutti i problemi dei rossoneri. La squadra di Pioli dopo l’1-1 è andata infatti in difficoltà con alcuni calciatori importanti che hanno vissuto una prima parte piuttosto sottoritmo.

Furiosi i tifosi del Milan che su Twitter hanno individuato due principali colpevoli: Diogo Dalot e Romagnoli. Il primo paga la differenza con Theo Hernandez a sinistra, mentre il secondo, sulla scia della brutta prova nel derby, non è stato irreprensibile in marcatura.

Ecco alcuni Tweet dei tifosi:

Ma far riposare Romagnoli per qualche partita? #MilanStellaRossa

In altra marcatura in smartworking di Romagnoli #MilanStellaRossa

E ancora non abbiamo MAI tirato in porta

— R & B. 🔴⚫️ M T (@RB13548368) February 25, 2021