La corazzata Manchester City ormai non si ferma più. La truppa di Guardiola ha portato a casa anche l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Lo spagnolo svela il segreto

Il Manchester City di Pep Guardiola ha ormai inserito la settima marcia. 19 vittorie di fila per la corazzata inglese che sta dominando in Premier League e non perde dallo scorso novembre contro il Tottenham. Ieri sera altra prova di forza per i Citizens vittoriosi anche in Champions League contro il Borussia Moenchengladbach che aveva eliminato l’Inter nel corso della fase a gironi. Decisive le reti di Bernardo Silva e Gabriel Jesus che hanno ben indirizzato la qualificazione verso i quarti della compagine di Manchester che ha un segreto.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT TV | Repice: “Guardiola, finale o è fallimento. Allegri pronto per la Roma”

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Dybala via in saldo | L’erede arriva con la clausola

Lo stesso Guardiola intervistato nel post partita di Manchester City-Borussia Monchengladbach ha risposto ad una domanda sulla serie positiva della sua squadra svelando di fatto il segreto: “Abbiamo un sacco di soldi per comprare un sacco di giocatori incredibili, è la verità. Senza giocatori di qualità non sarebbe stato possibile. E poi l’umanità di questo gruppo… I giocatori sono fantastici e hanno un rapporto incredibile. Giocano ogni gara pensando unicamente a vincerla”.

Basti pensare che, come sottolineato dal ‘Daily Mail’, il valore della rosa impiegata ieri contro il Gladbach corrisponde alla bellezza di 543 milioni di euro. La stessa testata ha anche evidenziato come, negli ultimi 20 anni il Manchester City abbia speso quasi 2 miliardi di sterline.