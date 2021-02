Liverpool, lutto per Alisson: muore il padre

Il portiere del Liverpool, Alisson, colpito da un lutto: il padre dell’ex Roma muore in Brasile

Grave lutto per Alisson Becker. Il portiere brasiliano del Liverpool, ex Roma, è stato raggiunto dalla notizia della morte del padre, avvenuta in Brasile. Josè Agostinho Becker, 57 anni, è deceduto affogando in una diga all’interno del ranch di sua proprietà nello stato brasiliano del Rio Grande do Sul. I sommozzatori hanno ritrovato il suo corpo senza vita dopo alcune ore di ricerche, allertate quando ci si era resi conto della sua assenza. Messaggi di cordoglio in queste ore sul web da parte di numerose squadre brasiliane, tra cui la Fluminense, squadra in cui milita il fratello dell’ex romanista, Muriel, anche lui portiere.

O Fluminense Football Club lamenta profundamente o falecimento de José Agostinho Becker, pai dos goleiros Muriel e Alisson. Desejamos toda a força aos amigos e familiares. — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 25, 2021