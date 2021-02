Juventus-Napoli, c’è la data del recupero: i dettagli

L’uscita dall’Europa League degli azzurri rende disponibile uno slot per recuperare Juventus-Napoli non giocata lo scorso 4 ottobre

Il Napoli esce dall’Europa League: gli azzurri non riescono a ribaltare il 2-0 dell’andata e nonostante il gol in apertura di Zielinski devo abbandonare la competizione europea. Una brutta notizia per la squadra di Gattuso, sempre più in difficoltà in campo, che però apre le porte al recupero di Juventus-Napoli, la gara non disputata lo scorso 4 ottobre con tutte le polemiche conseguenti. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Juventus-Napoli, data e orario del recupero

Senza l’impegno continentale dei partenopei, infatti, ci sarebbe disponibile lo slot del 17 marzo per disputare la partita valida per la terza giornata del girone di andata. Una data che la Lega Serie A ha deciso già di utilizzare per il recupero di Torino-Sassuolo che non si disputerà in questo fine settimana per i casi Covid che hanno coinvolto la società granata. Sfida programmata per le ore 15, così – considerato anche le gare Champions in calendario per la sera alle 21 – Juventus-Napoli potrebbe essere recuperata il 17 marzo con fischio d’inizio alle ore 18. L’ufficialità potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Intanto si è aperto uno slot per una gara che le due squadre si portano dietro da mesi e il cui risultato darà un volto definitivo alla classifica e risposte in ottica scudetto e Champions.