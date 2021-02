L’Inter ha comunicato questa mattina la positività di Marotta, Ausilio e altri tre membri del club di Suning. Le ultime sulla situazione Covid dei nerazzurri

Mattinata movimentata per l’Inter che tramite un comunicato ufficiale ha annunciato la positività al Covid di ben cinque membri del club di Suning. Nello specifico si tratta dei due Amministratori Delegati, Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta, del Direttore Sportivo Piero Ausilio, del legale del Club Angelo Capellini e di un membro dello staff tecnico. Una situazione che dunque alla luce anche di quanto sta accadendo in questi giorni al Torino, poteva far preoccupare l’ambiente meneghino.

Arrivano però in tal senso notizie rassicuranti in merito alla squadra di Antonio Conte nella quale al momento non sembrano esserci stati casi: non risultano al momento infatti calciatori contagiati. Proseguono di fatti allenamenti e attività con la palla in casa Inter anche se saranno chiaramente intensificati i controlli e verranno naturalmente rifatti i tamponi nel corso delle prossime ore.