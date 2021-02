Calciomercato.it seguirà in tempo reale Roma-Braga, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League

Tutto pronto per Roma-Braga, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Forte della vittoria per 2-0 dell’andata, la squadra giallorossa spera di staccare abbastanza agevolmente il pass per gli ottavi di finale. Il ritorno di Cristante rende un po’ meno grave l’emergenza difensiva di Fonseca, che deve comunque fare a meno di Ibanez, Kumbulla e Smalling. In attacco, c’è grande attesa per la prima da titolare di El Shaarawy, dopo i due spezzoni nella gara di andata e contro il Benevento. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Roma-Braga

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Karsdorp, Cristante, Mancini; Veretout, Diawara, Villar, Bruno Peres; El Shaarawy, Dzeko, Pedro.

Braga (4-3-3): Tiago Sa; Ze Carlos, Vitor Tormena, Rolando, Nuno Sequeira; Piazon, Novais, Gaitan; Galeno, Sporar, André Horta.