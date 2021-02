Coronavirus, bollettino 25 febbraio: 19.886 nuovi casi e 308 morti

Il bollettino di giovedì 25 febbraio sul coronavirus: 19.866 nuovi casi, mentre i morti sono 308

Il bollettino sul coronavirus di giovedì 25 febbraio indica un aumento dei contagi e dei positivi che salgono a 19.886, con 308 morti registrati nelle ultime 24 ore. Sono 443.704 i tamponi effettuati, con un tasso di positività che però scende al 4,5% rispetto al 4,8% di ieri. Aumentano i ricoveri e le terapie intensive, che sono state 11 nell’ultimo giorno. In Campania i casi sono 2.385, in aumento rispetto alla giornata di ieri, così come in Piemonte, dove sono 1.454. Altri 1.374 in Toscana, 1.304 in Veneto, 1.256 in Lazio e 1.154 in Puglia.