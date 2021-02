Nuove indiscrezioni riguardo al futuro di Paulo Dybala, e in particolare sulla trattativa per il rinnovo con la Juventus. Tutti i dettagli

La Juventus e Pirlo continuano ad aspettare il ritorno in campo di Paulo Dybala. Continua a slittare, infatti, il rientro del numero 10 bianconero, che nella giornata di ieri è volato a Barcellona per un consulto medico dal professor Cugat. L’argentino avverte ancora dolore al ginocchio e non è ancora pronto per tornare in campo. Nel frattempo, tiene banco anche la questione rinnovo. Come raccontato da Calciomercato.it, è ancora tutto fermo per il prolungamento di Dybala e Jorge Antun, che tra settembre e ottobre è rimasto a Torino oltre un mese senza mai essere chiamato, non ha ancora ricevuto alcuna convocazione da parte del club bianconero per riaprire la trattativa. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala | Spunta il nodo clausola!

Il 27enne, dunque, è al momento concentrato solo sul suo recupero dall’infortunio, e il rinnovo non sembra essere più una priorità. Tuttavia, in diretta sul canale Twitch di ‘Juventibus’, il giornalista Luca Momblano ha invece rivelato: “I legali delle due parti si sono dette che il contratto è ok. Il contratto è sostanzialmente fatto, ma non per fare una grande storia insieme, è una necessità reciproca. L’entourage di Dybala vorrebbe inserire una clausola non troppo alta, non 150 milioni ma abbordabile. – ha dichiarato Momblano – Il problema è concettuale perché la Juve dice “abbiamo fatto tutto questo film per trovarci d’accordo, sapete che non facciamo clausole a nessuno e la chiedete”. Si rischia di tornare indietro nel ragionamento tra le parti, anche se l’accordo è stato sostanzialmente trovato”.

Secondo il giornalista, dunque, l’entourage dell’argentino starebbe spingendo anche per l’inserimento di una clausola rescissoria. La situazione è insomma in divenire e la trattativa per il prolungamento appare tutt’altro che conclusa. Si profilano settimane decisive anche sul fronte Dybala. Vi terremo aggiornati.