David Alaba è tra i calciatori più contesi del momento. Il giocatore, che lascerà il Bayern Monaco, non conosce il suo futuro ma ha le idee chiare nel ruolo in cui vuole giocare. Anche la Juve è sulle sue tracce

Nei giorni scorsi David Alaba è uscito allo scoperto, annunciando che lascerà il Bayern Monaco al termine della stagione. L’avventura in Baviera del calciatore austriaco volge dunque al termine ma il suo futuro resta tutto ancora da scrivere. La notizia che voleva il Real Madrid aver raggiunto un accordo con il classe 1992 – si era parlato di un contratto di quattro anni a circa 10 milioni di euro netti a stagione – non ha trovato conferme e c’è dunque margine per le altre pretendenti. E’ ovvio che un giocatore come Alaba faccia gola alle big d’Europa. Le richieste non indifferenti per lo stipendio, però, riducono inevitabilmente il numero delle squadre, in cui potrebbe giocare.

Sulle tracce del giocatore austriaco c’è anche la Juventus, che in passato con gli acquisti di de Ligt, Cristiano Ronaldo ma anche di Khedira, ci ha dimostrato di essere capace di colpi di questo genere. La concorrenza, però, è di quelle importanti e i bianconeri non sono certamente in pole per Alaba. Il Real Madrid resta in prima fila ma attenzione al Psg e ai top club inglesi, come Liverpool, City e United.

Calciomercato, Alaba detta le condizioni

Dalla Francia arrivano novità in merito al futuro di Alaba. Il calciatore – come riporta ‘Le Parisien’ – avrebbe le idee chiare, almeno, in merito alla posizione in campo che gli piacerebbe occupare. Nella sua lunga ed importante carriera ha dimostrato di essere un autentico jolly, capace di giocare praticamente ovunque. Con il Bayern in questa stagione è stato schierato soprattutto da difensore centrale ma ha fatto qualche apparizione anche da terzino sinistro e da mediano. Alaba, con la sua nuova squadra, avrebbe voglia di giocare non più da difensore bensì da centrocampista. Una condizione chiara, imposta dall’austriaco, che potrebbe cambiare il suo futuro. Come riporta il quotidiano francese, infatti, il Real Madrid lo vorrebbe nella Capitale, invece, per giocare da difensore. Vedremo, nei prossimi giorni, come evolverà la situazione e chi alla fine riuscirà ad aggiudicarsi uno dei giocatori più forti del panorama calcistico europeo