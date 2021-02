Atalanta, infortunio Zapata: le condizioni dell’attaccante

Atalanta, infortunio Zapata: le ultime sul colombiano, uscito ieri sera nel corso della gara contro il Real Madrid

L’Atalanta incassa uno 0-1 pesante in ottica qualificazione in Champions League nell’andata degli ottavi di finale contro il Real Madrid. Il gol di Mendy nel finale penalizza oltre misura i nerazzurri, autori di una gara di grande sacrificio e complicatasi enormemente nel primo tempo. Non solo l’espulsione di Freuler, ma anche, poco dopo, l’uscita dal campo di Duvan Zapata per un problema muscolare. La vistosa fasciatura sulla coscia sinistra, con la quale è stato inquadrato in panchina pochi minuti dopo il cambio, ha generato grande preoccupazione per lo stato di salute del centravanti colombiano. Un’assenza del genere in questa fase della stagione potrebbe pesare moltissimo.

Tuttavia, secondo ‘Sky Sport’, le prime sensazioni tenderebbero ad escludere uno stiramento e dunque uno stop di media-lunga durata. L’attaccante potrebbe essersi fermato in tempo, al primo accenno di fastidio all’articolazione, e il tutto potrebbe risolversi in una semplice contrattura. Se ne saprà di più quest’oggi, quando le condizioni del giocatore verranno valutate con maggiore attenzione. La speranza di Gasperini, ovviamente, è che possano bastare pochi giorni di riposo prima di rivederlo in campo.