Le dichiarazioni alla vigilia di Stephan El Shaarawy in vista del match di Europa League all’Olimpico contro il Braga

Viglia di Europa League per la Roma, che domani affronterà all’Olimpico il Braga per il ritorno dei sedicesimi di finale. La squadra allenata da Paulo Fonseca parte dal rassicurante successo esterno dell’andata per 2-0. In campo ci sarà Stephan El Shaarawy. L’italo-egiziano è tornato in giallorosso a gennaio e domani sera partirà in campo dal 1′. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo a zero | Sfida con Inter e Roma

Lo stesso Fonseca ha sottolineato come il classe 1992 sia pronto per poter scendere in campo da titolare. El Shaarway ha parlato in conferenza proprio insieme all’allenatore lusitano.

CONDIZIONE FISICA – “La condizione sta migliorando. Domani sarà la mia prima da titolare, non gioco da titolare dalla nazionale, però sto molto meglio fisicamente e domani sarà una partita importante per la squadra e per me, per prendere minuti e maggiore fiducia e per la qualificazione”.

TOTTI – “Giocare con lui è stato un privilegio, ha trasmesso senso di appartenenza ed è stato uno dei più forti calciatori del panorama mondiale. Con lui ho un ottimo rapporto ma non voglio entrare nelle dinamiche societarie”.

MILAN – “Pensare a loro sarebbe un errore, prima abbiamo una partita importante da giocarci. Affrontarli sarà difficile, sono una squadra giovane che sta facendo un’ottima stagione anche se non sta attraversando un periodo semplice. Dobbiamo però essere concentrati sulla gara di domani”.

IDENTITA’ DELLA SQUADRA – “Ho visto una grande identità in questa squadra, che cerca molto il possesso palla per poi fare male. Se hai giocatori di qualità, questo gioco si esalta. Sarà più semplice riuscire a essere decisivo, ho a fianco giocatori importanti e di qualità, che si mettono a disposizione. Dobbiamo migliorare con le grandi. Spero di invertire questa tendenza”.