Milan, le dichiarazioni di Rafael Leao alla vigilia del match di Europa League contro la Stella Rossa

Vigilia di Europa League importante per il Milan, che domani sera a San Siro affronterà la Stella Rossa per il ritorno dei sedicesimi di finale. Un match decisivo, con i rossoneri reduci dal pari di Belgrado. La volontà del club è quella di aggirare l’ostacolo serbo e andare avanti in Europa. Prima della gara, oltre a Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa Rafael Leao. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

PASSAGGIO DEL TURNO – “Ogni gara è importante. Siamo il Milan e giochiamo per vincere ogni gara. L’obiettivo è andare avanti in questa competizione”.

RUOLO – “Ho giocato in tante posizioni diverse, ma non mi interessa in quale ruolo scendo in campo. L’obiettivo è fare il massimo per la squadra, se poi riuscissi a fare gol o assist sarebbe ottimo, ma la cosa più importante è che la squadra vinca”.

ULTIME GARE – “Non siamo meno forti perché le ultime gare sono andate male. Sappiamo che dobbiamo lavorare ed è quello che stiamo facendo. Vogliamo dimostrarlo già domani”.

PIOLI – “Lo ringrazio perché mi ha sempre dato tanta fiducia e mi ha aiutato tanto. Cerco sempre di ascoltare tutti coloro che mi danno consigli”.

TRAGUARDI – “Siamo giovani, ma anche tranquilli. Vogliamo dimostrare tanto e onorare questa maglia. Lo staff ci da fiducia, vogliamo onorare le occasioni e sfruttarle al meglio”.

IBRAHIMOVIC – “Rispetto allo scorso anno sono cresciuto e mi trovo meglio. Ibrahimovic è un fratello maggiore per tutti noi. Con lui siamo più forti, ha portato la giusta mentalità”.