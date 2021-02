Brutte notizie per Andrea Pirlo, che rischia di perdere un altro titolare in vista del match contro il Verona

La Juventus non può più sbagliare e arrivare a un match complicatissimo come quello con il Verona non senza qualche problema di formazione. Soprattutto in difesa, dove mancherà gente come Cuadrado, Danilo, Bonucci, Chiellini oltre a McKennie non al meglio. Assenze che rischiano di estendersi anche all’attacco, visto che dall’allenamento odierno non arrivano buone notizie. Alvaro Morata, infatti, non ha partecipato alla seduta di oggi: lo spagnolo prosegue il suo recupero dall’infezione virale di cui vi abbiamo parlato alcuni giorni fa e che lo ha tenuto fermo e soprattutto lo ha debilitato.

Juventus, Morata salta l’allenamento: rischia col Verona

Di certo non è un periodo brillante per Alvaro Morata, soprattutto a livello fisico. Dopo la partita con il Porto Pirlo ha rivelato che lo spagnolo, entrato nella ripresa, è addirittura svenuto al termine del match negli spogliatoi. Un virus da cui l’ex Atletico, evidentemente, deve ancora riprendersi del tutto e che non gli permette neanche di allenarsi. Un altro problema di formazione per la Juventus in vista della sfida molto difficile in casa del Verona in programma sabato sera. Morata sarebbe tornato titolare, con Kulusevski in panchina, ma ora sembra difficile pensare a una sua presenza soprattutto dall’inizio.