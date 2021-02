Matthijs de Ligt ha parlato del suo momento alla Juventus: “La Serie A mi ha migliorato tatticamente, prendo da Bonucci e Chiellini”

Nella stagione complicata che sta vivendo la Juventus, che in ogni caso resta ancora in corsa per tutte le competizioni a cui è iscritta, uno dei più positivi è sicuramente Matthijs de Ligt. Il centrale olandese sta confermando la crescita fatta l’anno scorso nella seconda parte di stagione e continua ad imporre la sua candidatura come top del ruolo in Europa per i prossimi anni. Il giocatore cresciuto nel vivaio dell’Ajax ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’, dando indicazioni importanti anche per la vittoria del campionato. “C’è tanta concorrenza per lo scudetto quest’anno. Noi, Inter, Milan, Roma e Atalanta siamo tutti in corsa”.

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Dybala, priorità al ritorno in campo. Nessuna chiamata per il rinnovo

La scelta di venire in Italia, luogo natale di grandi difensori, per perfezionare il proprio processo di crescita è stata una dimostrazione delle ambizioni di de Ligt. L’olandese, oggi, commenta in questo modo quella decisione: “La Serie A mi ha migliorato tatticamente. Ora conoscono tutti i giocatori ed è più facile rispetto ai primi tempi. Da Bonucci e Chiellini sto prendendo visione di gioco e marcatura”. Infine, nell’anticipazione della sua intervista per ‘Sky’, il centrale classe ’99 ha rivelato un retroscena che vede protagonista Andrea Pirlo Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Juventus, retroscena de Ligt | “Da piccolo avevo due esempi: Pirlo e Busquets”

La Juventus un anno e mezzo fa ha investito 75 milioni di euro per assicurarsi il miglior prospetto europeo in difesa: Matthijs de Ligt. Una fiducia che l’olandese sta ripagando a suon di grandi prestazioni difensive e con una crescita costante che fa ben sperare i bianconeri per il futuro. Il centrale classe ’99, intanto, rivela un particolare retroscena sul suo attuale allenatore: “Sotto i 14 anni nell’Ajax giocavo a centrocampo come vertice basse e avevo due esempi, Busquets e Pirlo. Ho visto tanti video di Pirlo e mi piaceva tanto come giocatore. Per me è stato un grande esempio”. Un esempio che ora a Torino ha ritrovato in panchina a dargli indicazioni. Questa volta, però, è il tecnico bresciano a guardare i video di de Ligt per cercare gli aspetti su cui migliorare la difesa della sua Juventus.