Coronavirus, Speranza: "non ci sono le condizioni per allentare le misure"

Il ministro dell Salute al Senato, Roberto Speranza, è intervenuto sulle nuove disposizioni in merito alla battaglia contro il Coronavirus

Continua senza sosta la battaglia al Coronavirus che sta martoriando tutto il mondo da oltre un anno. Non è da meno l’Italia che continua ad adottare manovre importanti per provare a limitare l’alto numero di contagi nel paese. A tal proposito è intervenuto il ministro della Salute, Roberto Speranza, che durante la comunicazione al Senato sulle nuove misure per il contrasto della pandemia ha ammesso: “Solo il comune lavoro di tutte le istituzioni può portarci a vincere la sfida che abbiamo davanti. Questo dibattito è importante e siamo in una situazione politica nuova. Ringrazio il presidente Mattarella. Il premier ha detto che l’unità non è un’opzione ma un dovere. Ho sempre auspicato un’unità nazionale contro l’emergenza. Non c’è strada diversa dall’unità”. Il prossimo dpcm “varrà dal 6 marzo al 6 aprile e la bussola sarà la salvaguardia del diritto alla salute“. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Serie A, interviene la ASL: “C’è la possibilità che non si giochi”

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, il CTS da Draghi: “Niente riaperture, serve prudenza”

VACCINI – “I ritardi di alcune forniture, che pure ci sono, non cambieranno l’esito della partita in corso: il Covid, con i vaccini, sarà sconfitto. Non è privo di fondamento continuare ad affermare che vediamo la luce in fondo al tunnel”.

Speranza ha proseguito: “Le polemiche disorientano i cittadini, sempre più stanchi per questa lunga crisi. Insieme all’unità e alla responsabilità è indispensabile dire sempre la verità ai cittadini. Riconfermo un messaggio di fiducia: argineremo il virus con la scienza e il personale sanitario. Allentare le misure? Non ci sono le condizioni, siamo all’ultimo miglio e non possiamo abbassare la guardia”.