Il bollettino di mercoledì 24 febbraio sul coronavirus: 16.424 nuovi casi, mentre i morti sono 318

Cresce il tasso di positività in Italia: il bollettino sul coronavirus di mercoledì 24 febbraio indica un aumento al 4,8% del rapporto tra positivi e tamponi effettuati. In totale i nuovi positivi sono 16.424, facendo balzare il totale da inizio pandemia a 2.848.564. Record di test: 340.247 tra molecolari e antigenici. Purtroppo ancora oltre trecento i morti (318) per un totale che sale a 96.666 vittime dallo scorso anno. I guariti di oggi sono 14.599 con il totale che sale a 2.362.465, mentre gli attuali positivi sono 389.433, in crescita di 1.485 unità rispetto a ieri.

Oltre tremila casi in Lombardia (3.310), seguita dalla Campania (+2.185), poi Piemonte (+1.453), Emilia Romagna (+1.427) e Lazio (+1.188).