Stando a indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il Milan è partito all’assalto di Brian Brobbey. L’olandese lascerà l’Ajax a parametro zero

Il Milan è ancora in trattativa con Raiola per il rinnovo del contratto di ‘Gigio’ Donnarumma, come noto in scadenza fra soli quattro mesi. Il sito spagnolo ‘todofichajes.com’ sostiene però che i rossoneri stiano dialogando col potente agente anche per un altro suo assistito. Romagnoli? No, Brian Brobbey, attaccante olandese di soli 19 anni in forza all’Ajax e in scadenza di contratto come il portiere del ‘Diavolo’.

Con tanto di annuncio ufficiale, è stato già detto che non ci sarà il rinnovo coi ‘Lancieri’. Dunque il talentuoso classe 2022 è libero di firmare a zero per un altro club. In pole ci sarebbe il Lipsia, ma attenzione alla Juventus e, a quanto pare, proprio al Milan. Per la medesima fonte, la società targata Elliott ha avanzato una proposta ufficiale per questo prospetto che ha debuttato e segnato con la maglia della prima squadra. Nell’ambiente milanista, sottolinea il portale ispanico, c’è fiducia circa la possibilità di battere la concorrenza dei tedeschi e dei bianconeri.