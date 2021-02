Calciomercato, UFFICIALE: Lennon si è dimesso | Addio al Celtic

Sono appena arrivate le dimissioni dell’allenatore, pronte a scuotere il calciomercato internazionale. Ecco il comunicato ufficiale che spiega la situazione

Pronto il ribaltone nel Celtic e in ottica calciomercato. Il club, infatti, ha appena comunicato le dimissioni da parte dell’allenatore Neil Lennon che non sarà più il tecnico della prima squadra. Il club è lontanissimo dalla prima posizione in classifica, occupata dal Rangers. La stagione non è andata secondo le aspettative con gli storici rivali del Rangers che sono avanti addirittura di 18 punti, mentre il secondo è forte della seconda posizione in classifica ma fuori dai giochi per il titolo. Ora il cambio in panchina, inevitabile dopo la decisione di Lennon.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Zidane, il rischio esonero e la tentazione Juventus

Calciomercato, Lennon non è più l’allenatore del Celtic: arrivano le dimissioni

Nuovo cambio su una panchina di pregio di un club europeo. Ecco il comunicato ufficiale con cui il club ha comunicato che Lennon ha dato le dimissioni: “Il Celtic Football Club ha annunciato oggi che Neil Lennon si è dimesso dalla sua posizione di Football Manager con effetto immediato. Ringraziamo Neil sinceramente per tutto quello che ha fatto per il club e gli auguriamo ogni successo per il futuro”.