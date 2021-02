Stagione complessa per Paulo Dybala che dalla Spagna danno nuovamente nel mirino del Barcellona. Pronto un super scambio alla pari

Solamente tre gol fin qui nella stagione di Paulo Dybala, che sta vivendo un’annata molto complicata. Tanti gli infortuni dell’argentino che hanno contribuito ad una vera e propria involuzione rispetto allo scorso anno, quando era stato MVP della Serie A. La ‘Joya’ è quindi ben lontana dal rendimento ottimale e Pirlo attende di ritrovarlo quanto prima al 100% delle proprie possibilità. Dalla Spagna intanto rilanciano il suo nome in ottica addio con il Barcellona ancora in agguato. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Calciomercato Juventus, Barcellona su Dybala: scambio alla pari con Griezmann

I prossimi mesi saranno decisivi anche in casa Barcellona. I blaugrana vivono un’annata di transizione tra campo e società con le elezioni presidenziali dietro l’angolo pronte a cambiare la strutta del club catalano. Secondo quanto sottolineato da ‘Don Balon’ il candidato alla presidenza, Joan Laporta, sta seguendo da vicino le orme di Dybala per portarlo eventualmente a Barcellona in caso di un suo insediamento. Il possibile numero uno blaugrana sarebbe disposto nel caso a mettere sul piatto uno scambio alla pari con Antoine Griezmann, che dal canto suo è stato fin qui un acquisto piuttosto deludente della precedente gestione societaria. Laporta inoltre, a dispetto di un contratto di Dybala non lontano dalla scadenza, non vuole farsi scappare assolutamente l’occasione di portarlo in Catalogna, sbarazzandosi allo stesso tempo di un calciatore come il francese costato tanto e che occupa teoricamente lo stesso ruolo.

Griezmann ha vissuto un paio di stagioni sotto ritmo alla corte di Leo Messi con il quale peraltro non è mai troppo scoccata la scintilla. 27 gol e 14 assist fin qui per il francese prelevato dall’Atletico Madrid per oltre 120 milioni di euro. Numeri che lasciano ben intendere come l’attaccante della Francia, pur mostrando qualità tecniche eccellenti, non sia riuscito a far fronte all’enorme esborso nei suoi confronti. Consapevole di ciòlo stesso Laporta vuole approfittare del possibile interesse della Juventus per il rilancio del calciatore, sapendo peraltro che Dybala senza rinnovo potrebbe essere alla ricerca di una nuova sfida.