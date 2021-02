Erling Haaland si prepara a essere il solito tormentone di calciomercato anche nella prossima estate: la Juventus però rischia di doverlo salutare

In estate Erling-Braut Haaland sarà verosimilmente di nuovo sulla bocca di tutti in ottica calciomercato. Il gigante norvegese sta continuando a segnare a raffica con la maglia del Borussia Dortmund, procede a ritmi impressionanti e tutte le big europee sono pronte a fare follie per lui. La Juventus lo osserva sempre con grande interesse, ma anche in Premier sono molto attenti su di lui. In particolare Chelsea, ma anche City e Manchester United e a rivelarlo è stato lo stesso Ole-Gunnar Solskjaer.

Calciomercato Juventus, Solskjaer su Haaland: “Ci stiamo tenendo in contatto”

Il manager dei Red Devils lo ha allenato al Molde e lo ha incontrato anche prima che andasse a Dortmund, ma i due non hanno mai smesso di sentirsi: “Mi tengo in contatto con Erling. Quando hai dei giocatori da ragazzini li continui a seguire nella loro è crescita, è normale. È molto bello vedere che è diventato questo giocatore, so che lavorerà per migliorare ancora. Però è un giocatore del Borussia, gli auguro il meglio e poi vedremo la vita cosa ci porterà più avanti”. Solskjaer è stato stuzzicato proprio sulla possibilità di vedere Haaland al Manchester United: “Sapete che non posso parlare di lui perché è del Borussia Dortmund. È una mancanza di rispetto parlare troppo di lui, se non per il fatto che lo conosco e ci parlo. Chi non era interessato a lui un anno fa? Tutti avrebbero detto che sarebbe diventato uno dei migliori al mondo”.

Sul bomber norvegese pende una clausola da 75 milioni di euro, che però sarà esercitabile solo nel 2022: chi lo vorrà prendere prima dovrà trattare con il Dortmund. Una montagna da scalare, visto che il classe 2000 sta collezionando numeri spaventosi e non sembra aver intenzione di fermare la sua escalation. Difficile per la Juventus competere con certe cifre, ma con qualche cessione i bianconeri – che già in passato lo hanno trattato – potrebbero partecipare all’asta. Che vede tra i partecipandi, oltre ai club già citati, anche società come Barcellona e Real Madrid.