Calciomercato, novità per il futuro di Giroud | Si allontanano le big italiane

Il futuro di un bomber accostato da diverso tempo alle big italiane sul calciomercato potrebbe subire una nuova svolta nel prossimo futuro. Di seguito tutte le ultime novità a riguardo

Juventus, Inter e Milan sono state ripetutamente accostate a Olivier Giroud negli ultimi mesi. La situazione del bomber del Chelsea ha calamitato le attenzioni per settimane. Non riusciva a imporsi nelle rotazioni offensive dei Blues e andava alla ricerca di minutaggio in vista dei prossimi Europei. Proprio per questo, le big italiane hanno tentato di capire i margini per portarlo in Italia, ma alla fine la trattativa non si è concretizzata.

Giroud è rimasto al Chelsea per la felicità del club londinese che ora può beneficiare delle sue grandi qualità e della sua esperienza in attacco. La punta ha dimostrato per l’ennesima volta tutte le sue doti nel match di Champions League contro l’Atletico Madrid, mettendo a segno un gol meraviglioso che ha trascinato i Blues in una partita tanto importante quanto complicata per le sorti della stagione. Nell’andata degli Ottavi di Finale, gli inglesi sono riusciti a prevalere proprio con lo stupendo gol del francese contro gli arcigni avversari spagnoli: ancora una volta Giroud si è dimostrato decisivo nelle competizioni europee.

Calciomercato, Giroud può rinnovare con il Chelsea: sfumano le big italiane

In un quadro del genere, si moltiplicano quest’oggi gli elogi per Olivier Giroud e la sua prestazione. La punta, a questo punto, potrebbe vedere mutare radicalmente la sua posizione nelle prossime settimane. Il Chelsea, secondo quanto riporta ‘The Sun’, potrebbe decidere, infatti, di rinnovare il contratto dell’attaccante francese, in scadenza a giugno del 2021, per un altro anno, in modo da garantirsi le sue prestazioni anche per la prossima stagione. Giroud ha caratteristiche uniche in rosa che fanno parecchio comodo a Tuchel. Una trattativa che muterebbe le ambizioni dei club italiani sul mercato che anche nel prossimo futuro potrebbero non riuscire a portare in Serie A il bomber francese.