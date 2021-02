Calciomercato Fiorentina, conferma Prandelli e Sarri | Parla Commisso!

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato del futuro di Cesare Prandelli e dell’indiscrezione, già smentita, su Sarri

Anche il presidente Rocco Commisso, dopo il comunicato ufficiale della Fiorentina, smentisce categoricamente le voci di un incontro con Sarri. Il patron viola ha parlato così a ‘La Nazione’: “Sarri? Ho letto anche io di questa cena con i miei dirigenti e sono saltato sulla sedia. Per la gioia? No, per la furia di una notizia falsa. Una patacca totale. Barone e Pradè erano ieri in tutt’altri posti, bastava verificare prima di fare uscire una notizia destabilizzatrice”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Fiorentina, Commisso allo scoperto su Sarri e Prandelli

“Se fosse vera quale sarebbe oggi lo stato d’animo di Prandelli? Tutto ciò porta solo confusione. – ha proseguito il numero uno del club viola – Però con me voi giornalisti cascate male. Giocatori e allenatori non possono difendersi, ma io non ho timore a farlo”. E su Prandelli: “Ha tutto il mio sostegno ma anche stavolta qualcuno aveva cominciato a criticarlo. Fino a metà gara con lo Spezia sentivo solo critiche ma le sembra normale dopo un 3-0 sentire anche alla fine più critiche che consensi?”. Infine, sulla conferma dell’allenatore anche per la prossima stagione: “Nella mia logica mi sarei aspettato di fare meglio dell’anno passato ma non sarà solo in base a ciò che deciderò le riconferme”.