Sondaggio Twitter | Capocannoniere Serie A: il verdetto dei tifosi

Si infiamma anche la lotta per la classifica capocannonieri in Serie A. Ieri sera, con la doppietta al Crotone, Cristiano Ronaldo ha superato nuovamente Romelu Lukaku in vetta alla classifica marcatori. Inseguono anche Ibrahimovic e Immobile. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it, secondo il 45,9% dei votanti sarà CR7 il prossimo capocannoniere del campionato, davanti all’attaccante belga dell’Inter (36,5%). Seguono staccati Ibra (12,9%) e Ciro Immobile (4,7%).