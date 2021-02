Continuano le polemiche attorno alla presenza di Ibrahimovic a Sanremo: intanto emergono nuovi dettagli e torna a parlare anche Amadeus

Non è un periodo semplice per il Milan, che dopo essersi fatta raggiungere sul 2-2 dalla Stella Rossa in Europa League negli ultimi minuti di partita ha perso malamente il derby scudetto con l’Inter. I nerazzurri hanno vinto 3-0 staccando Ibra e compagni a 4 punti e ora per i rossoneri si prospetta un altro periodo decisivo. Prima il ritorno europeo con i serbi, poi la trasferta complicatissima contro la Roma che rischia, in caso di sconfitta, di mettere in discussione anche la zona Champions dopo un campionato al vertice.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Ibrahimovic a Sanremo, dettagli e retroscena: le parole di Amadeus

A questo si aggiungono le polemiche su Ibrahimovic e la sua presenza a Sanremo nella settimana successiva al match dell’Olimpico in cui è previsto in infrasettimanale anche la sfida con l’Udinese. Lo svedese si allenerà in solitaria in Liguria per partecipare da ospite fisso al Festival della Canzone Italiana: “Lo riscoprirete. Lui è un tipo molto simpatico. Sarà con noi il martedì, giovedì, venerdì e sabto. Il mercoledì tornerà per giocare la partita del Milan contro l’Udinese”, ha detto Amadeus – direttore artistico di questa edizione – a ‘RTL’.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Come riporta ‘Il Corriere della Sera’, Zlatan Ibrahimovic sarà una sorta di pendolare e si muoverà in elicottero tra Milano e Sanremo. Mercoledì 3 marzo, come ricordato da Amadeus, il bomber rossonero sarà a San Siro per affrontare l’Udinese, ma sarà ugualmente collegato con Sanremo, da vedere in che modalità e soprattutto da dove. Domenica 7 marzo invece la squadra di Pioli giocherà contro il Verona e Ibra raggiungerà i compagni in ritiro direttamente dal Festival, che sabato sera vivrà la serata finale. Questa sarà la settimana di Zlatan Ibrahimovic, che in ogni caso era stata già concordata mesi fa.