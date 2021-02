Il mondo dello sport patisce una grande perdita. E’ deceduto, infatti, il noto volto della MotoGp Fausto Gresini: l’annuncio e gli ultimi aggiornamenti

Il mondo dello sport piange la scomparsa di Fausto Gresini. Alcune settimane fa, il fondatore del Gresini Racing Team aveva contratto il Covid-19. Era ricoverato all’Ospedale Maggiore di Bologna, dove, nonostante le cure dei medici, il suo quadro è peggiorato drasticamente negli ultimi giorni. Purtroppo questa mattina, il grande pilota motociclistico ci ha lasciati all’età di 60 anni.

Gresini era ricoverato dal 27 dicembre per le complicazioni causate dal Covid, ora il tragico annuncio da parte dell’omonimo team. Il messaggio è straziante: il pilota aveva emozionato il mondo della MotoGp, laureandosi due volte campione del mondo della classe 125 e mettendosi in evidenza anche come dirigente sportivo. Di seguito l’annuncio da parte del suo team su Twitter.

The news we would have never wanted to give, and that unfortunately we are forced to share with all of you. After nearly two months battling against Covid, Fausto Gresini has sadly passed away, few days after turning 60. #CiaoFausto❤️ pic.twitter.com/mHMsDgunmb

— Gresini Racing (@GresiniRacing) February 23, 2021