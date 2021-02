Nuove gare di Champions League: le formazioni, gli intrecci di calciomercato con la Serie A e la diretta TV di Lazio-Bayern Monaco e Atletico Madrid-Chelsea

La competizione è ripartita la scorsa settimana, ma come da tradizione da ormai qualche anno, gli appuntamenti con gli ottavi di finale si suddividono in due settimane distinte. Torna dunque in campo la Champions League, con nuovi match degli ottavi di finale. In campo anche la Lazio, pronta a sfidare il Bayern Monaco neo campione del Mondo. L’altro match di serata sarà, sulla carta, uno dei più equilibrati, quello tra Atletico Madrid e Chelsea. Ecco le probabili formazioni, gli intrecci di calciomercato con la Serie A e dove vedere in TV e in streaming Barcellona-PSG e Lipsia-Liverpool. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Champions League, le probabili formazioni di Lazio-Bayern e Atletico Madrid-Chelsea

Nonostante il recente titolo di campione del Mondo, il Bayern Monaco non sta attraversando un momento facile. Tante le assenze in casa bavarese, con la squadra di Flick reduce da un pari interno contro l’Arminia Bielefeld e dalla sconfitta contro l’Eintracht Francoforte. Al tecnico tedesco mancheranno Gnabry, Muller, Pavard, Douglas Costa e Tolisso. Rientrerà Sule, che dovrebbe essere impiegato come terzino destro, con Kimmich che scalerà a centrocampo. Per la Lazio invece non dovrebbero esserci particolari dubbi di formazione, salvo il dubbio in difesa tra Patric e Hoedt, con lo spagnolo favorito. Ecco le probabili formazioni di Lazio-Bayern:

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Musacchio, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa. All. Inzaghi

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Sule, Boateng, Hernandez, Davies; Kimmich, Alaba; Sane, Goretzka, Coman; Lewandowski. All. Flick

La sfida tra Atletico Madrid e Chelsea non si giocherà in Spagna, ma a Bucarest, in campo neutro. Simeone non avrà a disposizione Gimenez in difesa e Carrasco sulla corsia. Il tecnico dovrebbe schierare una difesa a tre, come quella spesso utilizzata nel corso della stagione. Gli spagnoli sono reduci da un periodo complesso: il solo punto ottenuto nel doppio confronto con il Levante ha complicato e non poco la possibile fuga in campionato. Il Chelsea di Tuchel sta invece attraversando un periodo positivo, con sette gare senza sconfitte. Il tecnico tedesco non avrà a disposizione Thiago Silva, ancora infortunato e anche lui dovrebbe decidere di impiegare una difesa a tre, con Kovacic favorito su Jorginho in mezzo al campo. Ecco le probabili formazioni di Atletico Madrid-Chelsea:

ATLETICO MADRID (3-4-2-1): Oblak; Hermoso, Savic, Felipe; Llorente, Saul, Koke, Renan Lodi; Joao Felix, Lemar; Suarez. All. Simeone

CHELSEA (3-4-1-2): Mendy; Azpilicueta, Rudiger, Zouma; James, Kante, Kovacic, Alonso; Mount; Werner, Giroud. All. Tuchel

Calciomercato, da Marcos Alonso ad Alaba: quanti nomi che piacciono in Serie A

Le gare di Champions di questa sera verranno osservate con attenzione anche da tanti club italiani. Non solo perché in campo ci sarà la Lazio, ma anche per i tanti nomi a cui le squadre di Serie A sono interessate. In particolare in casa Chelsea. Marcos Alonso è stato da tempo accostato ad Inter e Juventus, ma Tuchel lo ha rimesso al centro del progetto e il suo futuro potrebbe continuare in maglia londinese. La conferma di Alonso potrebbe però di conseguenza liberare Emerson Palmieri, che potrebbe tornare in Italia a giocarsi le proprie chance, anche in Nazionale. Inter e Juventus sono a caccia di innesti sulla corsia mancina e l’italo-brasiliano può fare certamente caso ad entrambe le compagini. Inter che osserva con attenzione anche Giroud, il cui contratto è in scadenza a giugno e che è stato spesso accostato ai nerazzurri come possibile alternativa a Lukaku. Ma a Bucarest attenzione anche a Rudiger, accostato in passato a Roma e Milan, a Savic, che piace alla Juventus e a Luis Suarez, nel cui contratto ci sarebbe una clausola segreta che potrebbe liberarlo a fine stagione.

Tra gli osservati in casa Bayern, il primo nome sarà quello di David Alaba. L’austriaco lascerà i bavaresi a costo zero: piace ad Inter e Juventus, ma il club favorito sembra essere il Real Madrid. Non sarà tra gli osservati Douglas Costa, che non sarà riscattato dai bavaresi e tornerà a Torino: per lui si è parlato di Milan. Attenzione però anche a Coman: il suo contratto scade nel 2022 e a lui sarebbero interessate Milan, Inter e Juventus.

Lazio-Bayern e Atletico-Chelsea: dove vederle in TV e in streaming

Lazio-Bayern Monaco sarà visibile su Sky Sport 1, Sky Sport (canale 252). Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire il match in streaming tramite l’app di Sky Go. La sfida sarà trasmessa anche in chiaro su Canale 5 e visibile su Mediaset Play.

Atletico Madrid-Chelsea è in programma alle ore 21 all’Arena Nationala di Bucarest e sarà visibile in diretta su Sky Sport Football e Sky 253. Inoltre sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go.