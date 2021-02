Calciomercato Napoli, il piano per il post Gattuso | De Laurentiis sceglie

Il Napoli non sta vivendo una stagione semplice, tra continui alti e bassi e una stagione che fatica a decollare. De Laurentiis continua a ragionare sul futuro di Gattuso: lo scenario

Il Napoli non riesce a trovare continuità di gioco e risultati. La sconfitta contro la Juventus sembrava aver spazzato via il momento difficile per gli uomini di Gennaro Gattuso. Vi abbiamo anche riportato di una telefonata cordiale avvenuta tra il Presidente De Laurentiis e il tecnico ex Milan, con la volontà del patron di andare avanti insieme. Poi è arrivata un dura sconfitta in Europa e in campionato l’Atalanta è riuscita a prevalere sui partenopei con il punteggio di 4-2.

In questi giorni, si torna dunque a parlare con insistenza sempre maggiore di quale possa essere il futuro di Gennaro Gattuso. Il tecnico è criticato da molti tifosi per via delle scelte effettuate nell’ultimo periodo. I rapporti con l’ambiente azzurro sembrano essersi incrinati, con lo stesso Gattuso e Giuntoli sotto la lente d’ingrandimento della società ormai da diverse settimane.

Calciomercato Napoli, De Laurentiis al bivio per il futuro di Gattuso: lo scenario

E’ innegabile, ad ogni modo, come Gattuso non sia stato neanche aiutato dagli eventi nell’ultimo periodo. Gli infortuni e le assenze pesanti patite dal tecnico partenopeo hanno reso particolarmente difficoltosa la gestione della rosa di fronte a diversi impegni ravvicinati. L’attacco è ridotto all’osso e anche la difesa ha dovuto fronteggiare mancanze particolarmente difficoltose da sopperire. E’ pur vero che alcune scelte strategiche da parte di Gattuso non hanno avuto gli esiti sperati.

Il Napoli resta comunque in corsa per un posto europeo, ma a fine stagione De Laurentiis potrebbe puntare su un nuovo progetto tecnico-tattico. Ora il Presidente non vuole cambiare per assumere un traghettatore e teme di perdere un posto per l’Europa, prospettiva che renderebbe la stagione disastrosa. A fine anno, però, le prospettive potrebbero cambiare. I nomi di Ivan Juric e Vincenzo Italiano attraggono non poco De Laurentiis, come vi abbiamo riportato già diverse settimane fa. Il patron è dunque al bivio tra presente e futuro: vorrebbe puntare su di loro per dare vita a un nuovo ciclo vincente, ma c’è una stagione da portare a termine al meglio possibile e un’Europa da conquistare con Gattuso al timone.