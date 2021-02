Beffa Inter, dalla Spagna assicurano che il futuro di Musso sarà giallorosso: il portiere argentino lascerà l’Udinese per accasarsi alla Roma

Un testa a testa tutto italiano, che potrebbe vedere la Roma superare l’Inter. Oggetto del desiderio sarebbe Juan Musso. Il portiere argentino dell’Udinese è uno degli estremi difensori più ambiti del panorama italiano e il suo addio al club bianconero potrebbe essere sempre più prossimo. Lo stesso giocatore ha confessato come il suo obiettivo sia quello di lasciare Udine in un futuro più o meno prossimo per poter giocare in un club di livello europeo che disputi la Champions League. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Inter e Roma, Musso: futuro giallorosso

Le ottime prestazioni con la maglia dell’Udinese hanno fatto si che Musso sia finito nel mirino sia dell’Inter che della Roma. I nerazzurri sono alla ricerca di un sostituto di Handanovic, il cui contratto scadrà nel giugno 2022. Lo sloveno compirà 37 anni ed è quindi necessario un ricambio generazionale. In casa Roma la situazione è invece diversa. Né Mirante né Pau Lopez hanno fino ad ora convinto e il club giallorosso è dunque in cerca di un estremo difensore di una più certa affidabilità.

E stando a quanto riferisce ‘todofichajes.com’, il destino del portiere argentino sembra essere proprio la squadra capitolina. Come riferiscono dalla Spagna, la Roma avrebbe già raggiunto un accordo verbale con l’estremo difensore classe 1994. Un accordo raggiunto lo scorso gennaio. Sarebbe dunque lui la scelta della Roma per difendere i pali giallorossi nel corso della prossima stagione. Il costo del cartellino dovrebbe aggirarsi attorno ai 30 milioni di euro, che è quanto il club bianconero vorrebbe riuscire ad incassare. L’affare dunque sarebbe vicino alla chiusura, con l’Inter che, in questo caso, sarebbe poi costretta a virare su un altro obiettivo. In questo senso il nome giusto potrebbe essere quello di Alessio Cragno del Cagliari, anche lui da tempo accostato al club nerazzurro.