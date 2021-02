Calciomercato Milan, svolta Calhanoglu | Nuovo incontro per il rinnovo

Il Milan è impegnato con i rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu: nuovo incontro fissato con la società rossonera

Le grandi squadre si differenziano dalle altre per le modalità con cui superano i momenti di difficoltà. Il Milan sta affrontando il periodo più complicato, a livello di risultati, da un anno e mezzo a questa parte. I rossoneri arrivano da una sette giorni in cui sono arrivate due sconfitte contro Spezia e Inter, inframezzate dal pareggio in Europa League con la Stella Rossa. In una settimana il club meneghino è passato dal primo posto in classifica ad inseguire i nerazzurri a -5 e con la Juventus arrivata a soli quattro punti e una partita in meno.

I prossimi impegni sapranno dire se il Milan di Stefano Pioli è diventato grande per davvero. Prima ci sarà il ritorno con la Stella Rossa, 2-2 all'andata, per raggiungere gli ottavi di Europa League e poi ci sarà la delicatissima trasferta contro la Roma in campionato. Intanto, la società lavora anche sui rinnovi ed in settimana è pronta ad un nuovo incontro che potrebbe essere decisivo

Calciomercato Milan, fissato il nuovo incontro | Ottimismo per il rinnovo di Calhanoglu

Cresce la fiducia per il rinnovo di Hakan Calhanoglu, che sul campo da gioco è alla ricerca della condizione ottimale. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, tra oggi e domani è previsto un nuovo incontro con Gordon Stipic, agente del numero ’10’ turco. Paolo Maldini e Fredric Massara hanno alzato l’offerta da 4 milioni più 500mila euro di bonus e le distanze con le richieste dell’entourage del giocatore si stanno abbassando sempre di più.

Non avendo ricevuto offerte importanti, Calhanoglu starebbe entrando nell’ottica di restare e prolungare con un quinquennale il proprio legame con il club meneghino. Stefano Pioli, dal canto suo, spera che con una maggiore serenità a livello contrattuale il turco possa tornare decisivo come all’inizio della stagione. Il Milan per lui non sembra disposto a sforare il tetto dei sei milioni a stagione per l’ingaggio, le uniche due eccezioni verranno fatte per Ibrahimovic e Donnarumma. Il portiere, in particolare, è un patrimonio da tutelare che il ‘Diavolo’ non vuole assolutamente sperperare.