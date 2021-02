Lazio, il retroscena di mercato da parte di Tare su Milinkovic-Savic e la permanenza in biancoceleste

"Avevamo sul piatto un'offerta importantissima l'ultimo giorno di mercato di due anni fa, io ho alzato le mani ma il presidente ha detto no". A parlare è Igli Tare, ds della Lazio, nel pre-gara della sfida contro il Bayern Monaco. Oggetto dell'offerta in questione è stato invece Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo è uno dei pezzi pregiati della rosa biancoceleste ed è stato oggetto del desiderio di tantissimi top club europei. Dal Manchester United al Real Madrid, passando anche per le big di Serie A come Inter, Milan e Juventus. La porta però è sempre rimasta chiusa.

Calciomercato Lazio, il retroscena di Tare

Una porta che rischiava di aprirsi durante l’ultimo giorno di mercato di due anni fa, come raccontato dallo stesso Tare nel collegamento pre-partita ai microfoni di ‘Sky Sport’. “Avevamo ricevuto un’offerta nell’ultimo giorno di mercato. Una proposta davvero notevole: io avevo alzato le mani e sono poi passato dal presidente. Spettava a lui l’ultima decisione”. Decisione che Lotito ha poi preso dicendo no. “Il presidente ha rifiutato la proposta, motivandola con il fatto che voleva continuare a crescere. L’obiettivo era quello di puntare alla Champions League, confermando Milinkovic-Savic in squadra insieme a tutti gli altri nostri big.

Per Tare dunque il merito è soprattutto del numero uno biancoceleste: “E’ stato lui a dire no. Ha detto che voleva crescere e puntare alla Champions League. E’ stato ambizioso e per questo motivo ha deciso di non sacrificare nessuno dei nostri migliori giocatori”. Ora l’obiettivo è quello di ripresentarsi in Champions anche l’anno prossimo. “Sono fiero della squadra e meritiamo questa chance. L’obiettivo principale di quest’anno è quello di essere in Champions League anche nella prossima stagione” ha concluso il dirigente biancoceleste.