Calciomercato Juventus, sfuma il terzino | Offerta del Tottenham

La Juventus è molto attiva sul mercato, ma José Mourinho potrebbe mettere i bastoni tra le ruote ai bianconeri

Tanti sono i giovani talenti in giro per il mondo. I top club sono sempre ‘sul pezzo’ per assicurarsi i migliori, anche per garantire un futuro stabile alla società. I mercato inesplorati sono molteplici, ma nelle ultime sessioni di mercato, la Juventus ha iniziato a interessarsi ai calciatori nordamericani. Prima l’acquisto di Weston McKennie, poi l’interesse per Bryan Reynolds -poi finito alla Roma-. Adesso, sembra esserci un altro statunitense nei pensieri del ds Paratici: si tratta di Julian Araujo, terzino destro dei Los Angeles Galaxy.

Juventus, su Araujo c’è anche il Tottenham

Secondo quanto riferito dal portale ‘LaTaco.com‘, la Juventus sta monitorando attentamente Julian Araujo. Il terzino destro, classe 2001, è stato eletto come uno dei migliori giovani della Major League Soccer, nel quale ha già trovato il primo gol. Non solo i bianconeri, però, sul giocatore. Anche il Tottenham è molto interessato e avrebbe già avanzato una proposta da 6 milioni di dollari, che soffierebbe il giocatore alla Juve. Tuttavia, i Galaxy, almeno per ora, sembrano smentire una partenza del giocatore. Ma dalla prossima estate le cose potrebbero cambiare e Araujo approdare in Europa.