Nel sondaggio proposto oggi da Calciomercato.it i nostri followers si sono espressi in merito alle nuove prospettive del Milan post Derby

Il piatto principale dell’ultimo turno di Serie A è stato il Derby di Milano. Una partita che ha innalzato la candidatura dell’Inter per lo scudetto a livelli sconosciuti da 10 anni a questa parte. Effetto opposto è quello subito dal Milan, uscito sconfitto e forse ridimensionato dalla sfida più importante che ha affrontato in questa stagione. Nella giornata di oggi abbiamo chiesto ai follower del profilo ‘Twitter’ di Calciomercato.it quale sarà il piazzamento finale della compagine di Pioli. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

📊MOMENTO SONDAGGIO📊

‼️Il #Milan perde malamente il derby dopo il ko contro lo Spezia!

🤔Secondo Voi quale sarà il piazzamento finale della squadra di #Pioli ❓ — calciomercato.it (@calciomercatoit) February 22, 2021

Secondo il 55% dei votanti, i rossoneri a fine campionato riusciranno ad essere fra le prime quattro ma non riusciranno a vincere lo scudetto. Intorno a questa maggioranza equilibrata, che vede il ‘Diavolo’ centrare l’obiettivo Champions League, ci sono due fazioni più estremiste. Una più ottimista che, con il 12% delle preferenze, vede lo scudetto nel futuro del Milan e una più pessimista: secondo il 33% dei votanti, infatti, i rossoneri non riusciranno ad entrare fra le prime quattro. In questo caso, il Milan passerebbe dalle ambizioni scudettate di inizio stagione a ritrovarsi ancora fuori dalla massima competizione europea.